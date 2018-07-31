Новая культура обращения с мусором в Москве будет формироваться постепенно

Сергей Собянин. В столице новая культура обращения с мусором среди жителей будет формироваться постепенно, сообщил мэр Москвы

«Но это как плавание. Невозможно научиться, стоя на берегу, нужно окунуться в воду», — сказал Собянин в интервью РИА Новости

Он отметил, что жители «в большинстве своем» не готовы к раздельному сбору мусора.

Столичный градоначальник добавил, что создание инфраструктуры раздельного сбора является только первым этапом.

С первого января 2019 года изменится система управления потоками сбора мусора, в связи с чем в столице появятся контейнеры для раздельного сбора отходов. Скоро по просьбам москвичей на столичных улицах и отдельно в значимых местах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. В будущем весь мусор будет проходить вторичную обработку.