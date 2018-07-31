ГЗК одобрила проект планировки двух новых дорог в ТиНАО

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект двух новых дорог для снижения нагрузки на Киевское и Боровское шоссе, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , одобрила проект планировки участка автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное от Боровского шоссе до Киевского шоссе и участка автомобильной дороги от ул. Новоорловская до проектируемого проезда №389 (НАО). Проект планировки был разработан за счет средств Москвы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на рассматриваемой территории идет активное строительство, в том числе таких жилых комплексов, как «Солнцево-Парк», «Переделкино Ближнее», «Рассказово». Одновременно развивается транспортная инфраструктура: ведется возведение Солнцевской линии метрополитена и продление Сокольнической линии метрополитена. Нагрузка на существующую улично-дорожную сеть растет.

Так, согласно проекту планировки, на участке улично-дорожной сети автодороги Солнцево-Бутово-Видное от Киевского до Боровского шоссе протяженностью 3,5 км предусматривается строительство проезжей части на шесть полос основного движения в двух направлениях, строительство транспортных сооружений на пересечениях: с Киевским шоссе, с автодорогой от ул. Родниковая до магистрали Солнцево-Бутово-Видное, с автодорогой от ул. Новоорловская до проектируемого проезда №389, с Боровским шоссе. Кроме того, планируется устройство внеуличных пешеходных переходов в районе примыкания к проектируемому продлению ул. Новоорловская; в районе проектируемого остановочного пункта общественного транспорта напротив горнолыжной школы «Столица».

Также проект планировки предполагает формирование зоны автодороги от ул. Новоорловская до проектируемого проезда №389 протяженностью 2,1 км. Эта автодорога сможет обеспечить межрайонные транспортные связи поселений Московский, Внуковское, районами Ново-Переделкино, Солнцево.