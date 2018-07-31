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В парках Москвы изучат бабочек и жуков в рамках экомарафона «Жуко-fest»
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Умерла актриса Наталья Кузнецова

В парках Москвы изучат бабочек и жуков в рамках экомарафона «Жуко-fest» 

ТАСС 28 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут понаблюдать за жизнью насекомых в бесплатных мобильных лабораториях, которые откроются в парках Москвы в августе в рамках экомарафона «Жуко-fest». Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Три дня, 3, 10 и 24 августа, специалисты Мосприроды будут рассказывать горожанам о редких краснокнижных жуках и бабочках, которых сегодня можно встретить в столичных парках и лесопарках", — говорится в сообщении.
Отмечается, что посетителям покажут более 50 видов насекомых, обитающих в столице. Все желающие смогут рассмотреть жуков и бабочек с помощью микроскопов и бинокуляров.
Как сообщает портал, в рамках экомарафона будут представлены насекомые, которые играют большую роль в сохранении многообразия биологических видов на территории Москвы.
Фестиваль будет проходить в трех парках Москвы — 3 августа в парке «Покровское-Стрешнево», 10 августа в парке «Тушинский» и 24 августа в природном парке «Долина реки Сходни в Куркине». С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте столичной мэрии.
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