В парках Москвы изучат бабочек и жуков в рамках экомарафона «Жуко-fest»

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Москвичи и гости столицы смогут понаблюдать за жизнью насекомых в бесплатных мобильных лабораториях, которые откроются в парках Москвы в августе в рамках экомарафона «Жуко-fest». Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы

"Три дня, 3, 10 и 24 августа, специалисты Мосприроды будут рассказывать горожанам о редких краснокнижных жуках и бабочках, которых сегодня можно встретить в столичных парках и лесопарках", — говорится в сообщении.

Отмечается, что посетителям покажут более 50 видов насекомых, обитающих в столице. Все желающие смогут рассмотреть жуков и бабочек с помощью микроскопов и бинокуляров.

Как сообщает портал, в рамках экомарафона будут представлены насекомые, которые играют большую роль в сохранении многообразия биологических видов на территории Москвы.

Фестиваль будет проходить в трех парках Москвы — 3 августа в парке «Покровское-Стрешнево», 10 августа в парке «Тушинский» и 24 августа в природном парке «Долина реки Сходни в Куркине». С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте столичной мэрии.