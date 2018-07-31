Новый участок для съемок «Дома‑2» в Москве будет такой же площади, как и прежний 

Собственнику земельного участка, где проходят съемки программы «Дом-2», будет предоставлен компенсационный земельный участок рядом с предыдущим и такой же площади, сообщил РИАМО во вторник руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
«В связи со строительством автодороги собственнику земельного участка, где проходят съемки программы «Дом-2», будет предоставлен компенсационный земельный участок, который расположен впритык с нынешним земельным участком, только с другой стороны от забора», — сказал Жидкин.
Он добавил, что площадь участка будет равна изымаемому участку.
«С собственником это согласовано», — заключил Жидкин.
Ранее собственника участка в новой Москве, на котором проходят съемки телепрограммы «Дом-2», уведомили об изъятии земель. Участок необходим для строительства дороги из Саларьева в Марьино. Также предполагается, что рядом с площадкой телепроекта появится остановка скоростного трамвая.
Популярный телепроект «Дом-2» запустили в 2004 году.
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