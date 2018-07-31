Разноцветная навигация появится в московском метро

В течение года в московском метро заменят всю навигацию.

На станциях появятся знаки с подсветкой, дублирующей цвет линии метро, сообщает официальный сайт мэра Москвы

В частности, на «Воробьевых горах» уже обновили символ столичной подземки — букву «М», которая теперь закреплена на подсвеченной красным «ножке», поскольку станция расположена на Сокольнической ветке.

Такие элементы, как световые короба, стелы, схемы, надписи, размещаемые в метро, получат обновленные шрифты и графику. Кроме того, указатели продублируют на английском языке, а на выходе разместят карты прилегающих районов.