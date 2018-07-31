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Разноцветная навигация появится в московском метро
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Умерла актриса Наталья Кузнецова
Умерла актриса Наталья Кузнецова

Разноцветная навигация появится в московском метро 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
В течение года в московском метро заменят всю навигацию.
На станциях появятся знаки с подсветкой, дублирующей цвет линии метро, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
В частности, на «Воробьевых горах» уже обновили символ столичной подземки — букву «М», которая теперь закреплена на подсвеченной красным «ножке», поскольку станция расположена на Сокольнической ветке.
Такие элементы, как световые короба, стелы, схемы, надписи, размещаемые в метро, получат обновленные шрифты и графику. Кроме того, указатели продублируют на английском языке, а на выходе разместят карты прилегающих районов.
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