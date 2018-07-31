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Новые знаки «М» с подсветкой в цвет Сокольнической линии установили на станции «Воробьевы горы»
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Новые знаки «М» с подсветкой в цвет Сокольнической линии установили на станции «Воробьевы горы» 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«Новые знаки «М» с подсветкой в цвет Сокольнической линии установили на станции «Воробьевы горы». Традиционные символы метро сохранили свой красный цвет, изменения претерпели только «ножки». Теперь они подсвечиваются красным цветом в тон Сокольнической линии, на которой располагается станция», — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что оснащение станций метрополитена новыми знаками с подсветкой в цвет линии происходит в рамках создания единой системы городской навигации.
«Обновленная навигация помогает любому пассажиру с легкостью ориентироваться на станциях, определять верный маршрут, без труда находить нужные выходы в разветвленных подуличных переходах», — добавили в метрополитене.
На станциях появляются световые короба, отдельно стоящие конструкции, стелы, схемы и надписи с обновленным шрифтом и графикой. Для создания современных носителей используют новые прочные и эстетически привлекательные материалы.
«На станциях метро уже установлены свыше 220 новых знаков «М». Замену всех символов планируется завершить до конца 2019 г.», — заключили в пресс-службе.
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