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Москвичам рекомендовали плавать с телефоном
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Москвичам рекомендовали плавать с телефоном 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Купающимся москвичам сотрудники МЧС рекомендуют брать с собой мобильный на случай, если не хватит сил вернуться на берег, передает Агентство "Москва".
Как сообщил руководитель отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС по Москве Александр Гоков, в связи с жаркой погодой отмечается большое количество происшествий на воде.
По словам спасателя, в случае наступления нештатной ситуации в воде нужно постараться не паниковать. Если нет сил плыть дальше, надо осмотреться вокруг. Возможно, кто-то плывет рядом, и его можно попросить о помощи. Если никого по соседству не оказалось, то надо стараться держаться на воде, раскинув руки в стороны.
Если есть возможность, то надо грести к ближайшему объекту на воде, например буйку, за который можно зацепиться и оттуда уже звать на помощь.
На случай сведения в воде руки или ноги полезно иметь при себе булавку, она поможет восстановить чувствительность в конечности.
Сотрудники МЧС также рекомендуют отдыхающим брать с собой в воду мобильный.
"Желательно иметь при себе сотовый телефон в водонепроницаемом пакете. Почувствовав, что нет сил на обратный путь, можно добраться до буйка или другого объекта на воде, позвонить по номеру "101" и вызвать спасателей", — заключил Гоков.
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