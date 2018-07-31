Москвичам рекомендовали плавать с телефоном

Купающимся москвичам сотрудники МЧС рекомендуют брать с собой мобильный на случай, если не хватит сил вернуться на берег, передает Агентство "Москва"

Как сообщил руководитель отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС по Москве Александр Гоков, в связи с жаркой погодой отмечается большое количество происшествий на воде.

По словам спасателя, в случае наступления нештатной ситуации в воде нужно постараться не паниковать. Если нет сил плыть дальше, надо осмотреться вокруг. Возможно, кто-то плывет рядом, и его можно попросить о помощи. Если никого по соседству не оказалось, то надо стараться держаться на воде, раскинув руки в стороны.

Если есть возможность, то надо грести к ближайшему объекту на воде, например буйку, за который можно зацепиться и оттуда уже звать на помощь.

На случай сведения в воде руки или ноги полезно иметь при себе булавку, она поможет восстановить чувствительность в конечности.

Сотрудники МЧС также рекомендуют отдыхающим брать с собой в воду мобильный.