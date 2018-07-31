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В центре Ростова столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие
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В центре Ростова столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие 

161.ru 26 минут назад
Фото: 161.ru
Авария случилась на проспекте Шолохова
В донской столице произошла авария с участием трех автомобилей — Chevrolet Lanos, BMW и Hyundai Solaris. ДТП случилось накануне около 21:20 по проспекту Шолохова, в районе дома № 208. После столкновения BMW врезался в столб, а Chevrolet опрокинулся на крышу.
— Пассажиры автомобиля Chevrolet получили травмы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Количество и возраст пассажиров пообещали уточнить позднее.
По словам очевидцев, BMW летел на огромной скорости. Сейчас водители, попавшие в аварию, ищут свидетелей происшествия.
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