В центре Ростова столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие

Авария случилась на проспекте Шолохова

В донской столице произошла авария с участием трех автомобилей — Chevrolet Lanos, BMW и Hyundai Solaris. ДТП случилось накануне около 21:20 по проспекту Шолохова, в районе дома № 208. После столкновения BMW врезался в столб, а Chevrolet опрокинулся на крышу.

— Пассажиры автомобиля Chevrolet получили травмы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Количество и возраст пассажиров пообещали уточнить позднее.

По словам очевидцев, BMW летел на огромной скорости. Сейчас водители, попавшие в аварию, ищут свидетелей происшествия.