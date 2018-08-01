Ещё
Движение по улице Еременко ограничат в Ростове-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение по улице Еременко ограничат в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает городской департамент автодорог, движение транспорта на участке улицы Еременко до улицы Малиновского будет ограничено с 20 августа по 23 октября.
В сообщении поясняется, что ограничения вводятся в связи со строительством третьей очереди канализационного коллектора №53.
Напомним, с 20 августа по 15 октября в Ростове-на-Дону ограничат движение по правой полосе проспекта Шолохова от 14-й Линии до площади Энергетиков.
Аналогичные ограничения будут действовать на участке 14-й Линии от проспекта Шолохова до улицы Текучева и улице 1-й Конной Армии от улицы Текучева до площади Комбайностроителей.
Причина неудобств — строительство кабельной линии.
АиФ Ростов: последние новости
Движение в обход Украины. Открыт новый вокзал Кутейниково Троллейбусы четырех маршрутов не будут ходить в Таганроге в августе Когда откроют движение по Театральной площади Ростова-на-Дону?
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал190
Лепс ударил Аллу Михееву337
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке41
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете13
России пообещали «санкции из ада»122
Видео
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение