Движение по улице Еременко ограничат в Ростове-на-Дону

Как сообщает городской департамент автодорог, движение транспорта на участке улицы Еременко до улицы Малиновского будет ограничено с 20 августа по 23 октября.

В сообщении поясняется, что ограничения вводятся в связи со строительством третьей очереди канализационного коллектора №53.

Напомним, с 20 августа по 15 октября в Ростове-на-Дону ограничат движение по правой полосе проспекта Шолохова от 14-й Линии до площади Энергетиков.

Аналогичные ограничения будут действовать на участке 14-й Линии от проспекта Шолохова до улицы Текучева и улице 1-й Конной Армии от улицы Текучева до площади Комбайностроителей.

Причина неудобств — строительство кабельной линии.