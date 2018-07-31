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Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
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Умерла актриса Наталья Кузнецова

Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства 

News.ru 57 минут назад
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
В ближайшее время мэр Москвы Сергей Собянин объявит о начале программы «ликвидации территориальной дискриминации» в городе, сообщает газета «Коммерсант». В издании предположили, что данная программа будет представлена в рамках предвыборной кампании Собянина для предстоящих выборов главы Москвы, которые состоятся в сентябре этого года.
Программа «Мой район» рассчитана на 2018−2023 годы. Целью является создание единого стандарта качества жизни, а также преодоление в течение пяти лет «территориального неравенства» в Москве. В рамках проекта в российской столице планируют реконструировать сеть поликлиник по единому стандарту. Кроме того, планируется благоустройство районов Москвы по принципам, сходным с программой «Моя улица» 2014−2018 годов.
Библиотеки в жилых районах города планируют превратить в центры-коворкинги. Финансирование подобных проектов будет осуществляться за счёт растущих сборов НДФЛ, налога на прибыль и инвестициям, отметили в газете.
Ранее заместитель столичного градоначальника Максим Ликсутов заявил о запуске бесплатного интернета в поездах Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.
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