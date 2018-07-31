Это удобно: горожане все чаще пополняют «Тройку» через мобильное приложение

Пользователи мобильного приложения «Метро Москвы» стали в 1,5 раза чаще пополнять «Кошелек» транспортной карты «Тройка». В январе этого года с помощью сервиса это делали более 35 тысяч пассажиров, а в июне — уже свыше 50 тысяч.

При использовании такого тарифа при проходе через турникет с баланса билета «Кошелек» списывается сумма, равная стоимости одной поездки, — 36 рублей. При этом пассажиру не нужно стоять в очереди в кассу, если средства на «Тройе» закончились.

«Прирост количества операций по пополнению баланса «Кошелька» с помощью приложения «Метро Москвы» достигает шести процентов ежемесячно. Такой способ пополнения проездного билета удобен пассажирам», — рассказал заместитель Мэра Москвы , руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

После удаленного пополнения «Кошелька» транспортную карту «Тройка» нужно активировать, приложив ее к желтым валидаторам. Они расположены в вестибюле любой станции метро.

Владельцам смартфонов на базе Android, поддерживающих функцию NFC и работу с чипом карты «Тройка», прикладывать билет после удаленного пополнения не нужно: активация пройдет автоматически.

Перечислить деньги на «Кошелек» можно также в кассах и автоматах по продаже билетов столичной подземки, автоматизированных киосках Мосгортранса, через агентскую сеть терминалов партнеров и в банкоматах на станциях метро. Причем более чем в 40 процентах от всех установленных банкоматов в метро «Тройку» уже можно пополнить без комиссии.

В июне запустили программу лояльности карты «Тройка». Она доступна пассажирам, которые зарегистрировались в программе и используют «Кошелек». Для накопления бонусов и получения скидок нужно предъявлять карту в торговых точках компаний-партнеров.

Бонусы будут записаны на «Тройку» независимо от способа оплаты товара или услуги. Накопленные баллы можно использовать при пополнении проездного билета (один балл равен одному рублю).

Мобильное приложение «Метро Москвы» появилось в App Store и Google Play в начале 2017 года. Благодаря ему пользователи могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах. Срочные сообщения приходят в виде пуш-уведомлений. Кроме того, «Метро Москвы» помогает построить маршрут, используя любой городской транспорт и пригородные электрички. Сервис подсказывает, как добраться до конкретной точки, и вычисляет время в пути.

Пользователи также могут посмотреть все действующие тарифы на проезд. В приложении есть справочник основных достопримечательностей Москвы, к каждой из которых можно построить оптимальный маршрут.

«Метро Москвы» рассказывает и о перехватывающих парковках рядом с подземкой, а также о количестве мест на них. Помимо этого, через сервис можно заказать услугу сопровождения в Центре обеспечения мобильности пассажиров. Одни из самых популярных функций приложения за все время его работы — построение маршрута и пополнение баланса «Тройки».

Подробную информацию о транспортной карте «Тройка» можно найти здесь