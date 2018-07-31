Ещё
В Москве за полгода реализовали 40 идей горожан по улучшению дорожного движения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умерла актриса Наталья Кузнецова
Умерла актриса Наталья Кузнецова

В Москве за полгода реализовали 40 идей горожан по улучшению дорожного движения 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Около 40 предложений горожан по улучшению организации дорожного движения во дворах и на улицах Москвы реализовал Центр организации дорожного движения (ЦОДД) с февраля, также около 70 идей москвичей находятся в проработке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Центр организации дорожного движения (ЦОДД) реализует предложения, которые горожане высказывают на ежемесячных встречах с дорожными координаторами. С февраля такие встречи проходят в управах районов и префектурах округов. За это время ЦОДД воплотил в жизнь уже четыре десятка идей. Еще 70 просьб от москвичей сейчас прорабатывается», — говорится в сообщении.
Всего за шесть месяцев в Центре организации дорожного движения приняли более 350 предложений от москвичей. Прежде чем реализовать какую-либо поступившую идею, специалисты анализируют, как это повлияет на дорожное движение на конкретном участке, а также на соседних улицах.
«Чаще всего горожане просят обустроить новый пешеходный переход, установить знаки жилой зоны на въездах во дворы, камеры фотовидеофиксации и светофоры, ввести ограничения скоростного режима, разрешить парковаться в ночное время там, где днем это запрещено из-за высокой интенсивности движения в часы пик, и создать дополнительные парковочные места. Также поступают просьбы упорядочить парковку, ввести одностороннее или двустороннее движение, отменить левый поворот на перекрестке или увеличить количество полос движения на дороге», — сообщил заместитель руководителя по материально-техническому обеспечению и эксплуатации зданий, сооружений и транспорта ЦОДД Андрей Агафонов.
Он добавил, что личные встречи с жителями позволяют решить интересующие москвичей вопросы без официальных писем и ожидания ответа в течение 30 дней.
Помимо встреч, предложения москвичей ЦОДД собирает также в соцсети Instagram. Для того чтобы вопрос рассмотрели, нужно разместить фото с привязкой к адресу и отметить пост хештегом #цоддвработу. Кроме того, есть возможность написать в директ, описав свое предложение или жалобу.
ЦОДД продолжает оптимизировать работу светофоров на оживленных пешеходных переходах по просьбам москвичей. Режим работы светофоров изменили еще на 22 пешеходных переходах столицы. По просьбам горожан на некоторых из них увеличили продолжительность зеленого сигнала (от двух до 15 секунд), а на других уменьшили время его ожидания на 10–126 секунд.
РИАМО: последние новости
Москвичам рассказали, где наблюдать самый красивый звездопад года Вестибюли трех станций московского метро закроют на ремонт в выходные Подлунная красавица из тропиков распустится в «Аптекарском огороде» в понедельник
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение119
Умерла актриса Наталья Кузнецова
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями250
Решена судьба «Дома-2»48
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
09:19
В WhatsApp появилась удобная функция
Интернет
25:20
Конец крепкого доллара уже близок
Рынки Экономика
00:48
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение