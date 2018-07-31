В Москве за полгода реализовали 40 идей горожан по улучшению дорожного движения

Около 40 предложений горожан по улучшению организации дорожного движения во дворах и на улицах Москвы реализовал Центр организации дорожного движения (ЦОДД) с февраля, также около 70 идей москвичей находятся в проработке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Центр организации дорожного движения (ЦОДД) реализует предложения, которые горожане высказывают на ежемесячных встречах с дорожными координаторами. С февраля такие встречи проходят в управах районов и префектурах округов. За это время ЦОДД воплотил в жизнь уже четыре десятка идей. Еще 70 просьб от москвичей сейчас прорабатывается», — говорится в сообщении.

Всего за шесть месяцев в Центре организации дорожного движения приняли более 350 предложений от москвичей. Прежде чем реализовать какую-либо поступившую идею, специалисты анализируют, как это повлияет на дорожное движение на конкретном участке, а также на соседних улицах.

«Чаще всего горожане просят обустроить новый пешеходный переход, установить знаки жилой зоны на въездах во дворы, камеры фотовидеофиксации и светофоры, ввести ограничения скоростного режима, разрешить парковаться в ночное время там, где днем это запрещено из-за высокой интенсивности движения в часы пик, и создать дополнительные парковочные места. Также поступают просьбы упорядочить парковку, ввести одностороннее или двустороннее движение, отменить левый поворот на перекрестке или увеличить количество полос движения на дороге», — сообщил заместитель руководителя по материально-техническому обеспечению и эксплуатации зданий, сооружений и транспорта ЦОДД Андрей Агафонов

Он добавил, что личные встречи с жителями позволяют решить интересующие москвичей вопросы без официальных писем и ожидания ответа в течение 30 дней.

Помимо встреч, предложения москвичей ЦОДД собирает также в соцсети Instagram. Для того чтобы вопрос рассмотрели, нужно разместить фото с привязкой к адресу и отметить пост хештегом #цоддвработу. Кроме того, есть возможность написать в директ, описав свое предложение или жалобу.

ЦОДД продолжает оптимизировать работу светофоров на оживленных пешеходных переходах по просьбам москвичей. Режим работы светофоров изменили еще на 22 пешеходных переходах столицы. По просьбам горожан на некоторых из них увеличили продолжительность зеленого сигнала (от двух до 15 секунд), а на других уменьшили время его ожидания на 10–126 секунд.