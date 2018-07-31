В Омске из-за проведения SIM перекроют дороги на три дня

Для участников дорожного движения установят специальные предупреждающие знаки, водителям придется выбирать пути для объезда. В связи с проведением XXIX Сибирского международного марафона некоторые улицы 3, 4 и 5 августа станут недоступны для проезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Омска.

Так, 3 августа с 10:00 до 24:00 будет перекрыт проезд по следующим дорогам:

улица Ленина (на участке от площади Победы до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь);

Банковский переулок (на участке от ул. Певцова до Соборной площади);

улица Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до ул. Красина);

улица Тарская (на участке от ул. Ленина до ул. Красина).

4 августа с 00:00 до 24:00 запретят проезжать по улицам:

улица Ленина (на участке от площади Победы до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь);

Банковский переулок (на участке от ул. Певцова до Соборной площади);

улица Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до ул. Красина);

улица Тарская (на участке от ул. Ленина до ул. Красина).

4 августа с 08:30 до 11:00:

улица Орджоникидзе (на участке от ул. Интернациональной до ул. Рабиновича);

улица Булатова (на участке от ул. Герцена до ул. Орджоникидзе);

улица Фрунзе (на участке от ул. Красный Путь до ул. Герцена);

улица Конева (на участке от ул. 3-й Енисейской до моста имени 60-летия Победы);

мост имени 60-летия Победы.

4 августа с 08:30 до 15:30:

улица Красный Путь (на участке от Соборной площади до ул. Кемеровской);

улица Фрунзе (на участке от ул. Красный Путь до транспортной развязки моста имени 60-летия Победы);

улица Интернациональная (на участке от ул. Красный Путь до ул. Герцена);

улица Орджоникидзе (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной).

4 августа с 08:30 до 14:30:

улица Красный Путь (на участке от ул. Кемеровской до ул. Березовой);

улица 7-я Северная (на участке от ул. Волховстроя до ул. Красный Путь);

улица 4-я Северная (на участке от ул. Волховстроя до ул. Красный Путь);

улица 6-я Северная (на участке от ул. Красный Путь до парка культуры и отдыха «Зеленый остров»).

улица Красный Путь (на участке от ул. Березовой до просп. Мира);

улица Березовая (на участке от ул. Красный Путь до ул. 2-й Кольцевой);

проспект Мира (на участке от ул. Красный Путь до ул. Нефтезаводской);

улица Химиков (на участке от просп. Мира до просп. Академика Королева).

4 августа с 09:30 до 15:30:

набережная Тухачевского;

улица Интернациональная (на участке от набережной Тухачевского до ул. Певцова);

улица Певцова;

улица Фрунзе (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь).

5 августа проезд будет ограничен только ночью и утром с 00:00 до 06:00:

улица Ленина (на участке от ул. Тарской до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь).

Кроме этого, 4 августа изменится схема движения пассажирского транспорта:

движение автобусов маршрутов № 12 и № 28, троллейбусов маршрутов № № 2, 4, 67 будет отменено;

В центре города:

автобусы маршрутов №№ 23, 24, 95 будут следовать по Ленинградскому мосту;

автобусы маршрутов №№ 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 с улицы Гагарина будут следовать по улицам Герцена, 7-й Северной, Волховстроя, 2-й Дачной, 2-й Кольцевой, Березовой, проспекту Академика Королева;

автобусы маршрута № 63 с улицы Гагарина будут следовать по улицам Герцена, 7-й Северной.

В Нефтяниках:

автобусы маршрута № 22 с проспекта Академика Королева будут следовать по улице Заозерной;

маршрутов №№ 14, 20 — по улице 22 Апреля до улицы Нефтезаводской, далее по проспекту Мира;

маршрутов №№ 29, 33, 59 — по улице 22 Апреля до улицы Нефтезаводской;

маршрутов №№ 69, 73, 83 — с проспекта Академика Королева по улице Химиков;

маршрутов № 103 и № 109 — по улице Заозерной через мост 60 лет ВЛКСМ;

автобусы маршрутов №№ 3, 96, 139, 145 с моста 60 лет ВЛКСМ проедут по улице Заозерной, далее автобусы маршрутов №№ 96, 139, 145 — по проспекту Королева, улице 22 Апреля, улице Нефтезаводской;

движение автобусов маршрута № 145 от остановки «Улица Малунцева» пройдет по улице Нефтезаводской вместо проспекта Мира.