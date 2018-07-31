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В Ростове еще на трех улицах частично ограничат движение на два месяца
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В Ростове еще на трех улицах частично ограничат движение на два месяца 

Ростовские Вести 2 часа назад
Из-за строительства кабельной линии к новому жилому дому расположенному на улице 1-й Конной Армии, 13в с 20 августа по 15 октября 2018 года частично (по правой полосе) перекроют движение для любого вида транспорта. Как сообщает департамент автодорог Ростова, ограничения коснуться проспекта Шолохова от улицы 14-я Линия до площади Энергетиков (в направлении площади); улицы 14-я Линия на участке от проспекте Шолохова до улицы Текучева (по направлению улицы Текучева) и по улице 1-й Конной Армии на участке от улицы Текучева до площади Комбайностроителей (в направлении площади).
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