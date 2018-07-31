Обзор московских событий в СМИ за 31 июля

«Коммерсантъ». От Тверской до самых до окраин Сергей Собянин идет на выборы с программой ликвидации неравенства городских районов. ссылка

«Коммерсантъ». Московский бюллетень отправят в печать Сергей Собянин получит соперников и программу. ссылка

«Известия» . Что изменится в жизни россиян с 1 августа Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, новые пошлины и рост цен на водку. ссылка

«Известия». Идут на север: терминалы Шереметьево ждут свой «Аэроэкспресс» Новая ветка из Москвы к терминалам В и С позволит избежать транспортного коллапса. ссылка

Газета.Ru . Денег дали на три года: на новые машины потратят миллиарды Россияне смогут купить со скидкой 45 тыс. автомобилей. ссылка

Газета.Ru. Не по А. Чехову: Три сестры зарезали отца в Москве Три сестры убили отца-тирана в Москве. ссылка

Российская газета ». Морально пострадавшие В Москве расследуется убийство отца тремя его дочерьми. ссылка

«Российская газета». Приходите на скрининг Москвички внимательнее мужчин к здоровью. ссылка

«Российская газета». С. Собянин продолжает встречи с избирателями в качестве кандидата в мэры В столице будет создана программа «Мой район», по ней благоустроят парки, водоемы в бывших промзонах. ссылка

Московский комсомолец ». Рассказ трех сестер, совершивших убийство отца: Изнасиловал в отеле По версии следствия, девушки заранее подготовили преступление. ссылка

«Московский комсомолец». В Москве заработает суперскоростной интернет Он, в частности, поможет врачам столичных больниц. ссылка

Независимая газета ». Общественные наблюдатели обеспечат проведение выборов мэра по московскому стандарту чистоты Волонтеров 9 сентября направят на все избирательные участки, в том числе расположенные за пределами столицы. ссылка

Комсомольская правда ». Вплоть до пожизненного: следствие ужесточило обвинение сестрам, убившим своего отца Жестокость совершенного подростками преступления поразила даже опытных сыщиков. ссылка

«Комсомольская правда». Серпуховский убийца пятилетней девочки пытался изнасиловать еще четверых подростков и пассажирку такси После трагедии жертвы стали узнавать маньяка-педофила. ссылка

«Комсомольская правда». Авиарейсы через Москву могут подорожать на 10% Так власти хотят поддержать прямые перевозки между регионами. ссылка

Московская правда ». Смертность на дорогах Москвы снизилась на 8% В первом полугодии 2018 г. число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в столице уменьшилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ссылка

«Московская правда». 30 бесплатных летних кинотеатров откроют в Москве С 1 августа в столице начнут работу 30 кинотеатров под открытым небом. ссылка

«Московская перспектива». Город для творчества Архитектурное будущее Москвы обсудили в стройкомплексе. ссылка

«Московская перспектива». Москва стала образцом для подражания Задач много, но есть ресурсы для их решения. ссылка

«Московская перспектива». Все точки расставлены Новые центры развития делают Москву комфортным мегаполисом. ссылка

«Московская перспектива». Метро во всем мире идет на посадку Как пассажиры добираются до аэропортов в крупных мегаполисах. ссылка

«Московская перспектива». Дотянуться до «Солнцево» Готовится рекордный ввод объектов метрополитена. ссылка

«Московская перспектива». Под бурные реновации Промышленные территории стали резервом городского развития. ссылка

«Московская перспектива». «Горлышки» расширят В Москве обсудили совместные транспортные проекты. ссылка

«Московская перспектива». Без чек-пойнтов и шлагбаумов Основные участки ЦКАД запустят уже в 2019 г. ссылка

«Московская перспектива». Не футболом единым В «Лужниках» создается крупнейший спортивный кластер. ссылка

«Московская перспектива». Стартовый спуск на крыше В Москве начнут строить больше спортивных сооружений в шаговой доступности. ссылка

«Московская перспектива». Пять лет не срок Дома по программе реновации будут строить за три года. ссылка

«Московская перспектива». Иностранцы COME BACK В Москву активно возвращаются зарубежные инвесторы. ссылка

«Вечерняя Москва». Столица вошла в число мировых лидеров по развитию инновационных бизнес-проектов Москва вошла в тройку мировых лидеров по количеству стартапов — перспективных проектов, которые интересуют большой бизнес и инвесторов. ссылка

«Вечерняя Москва». Кольцевая будет полезна и дачникам Сергей Собянин заявил, что само по себе открытие дорог, современных транспортных развязок — это вершина айсберга. ссылка

«Вечерняя Москва». Участок Большой кольцевой линии подключили к Wi-Fi Бесплатная беспроводная сеть стала доступна на первом участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. ссылка

«Вечерняя Москва». Москвичи получат тестовую зону связи новейшего поколения — сети 5G 30 июля департамент информационных технологий Москвы представил уникальные разработки, с помощью которых в сетях 5G можно сделать генетическое секвенирование и удаленное ультразвуковое исследование организма. ссылка

«Вечерняя Москва». Волонтеры получат право стать наблюдателями Дополнительный набор в корпус Общественной палаты Москвы позволит покрыть все избирательные участки. ссылка

«Вечерняя Москва». Тематический поезд ЦСКА запустили в столичном метро 30 июля, в Московском метрополитене на рельсы вышел тематический поезд ЦСКА. ссылка

«RT». Следствие ужесточило обвинение сестрам по делу об убийстве на северо-востоке Москвы Сотрудники следственных органов ужесточили обвинение трем девушкам, подозреваемым в убийстве своего отца в доме на северо-востоке Москвы. ссылка