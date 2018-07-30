Светофор в Мурманском проезде вернули в нормативное положение

Дорожные службы отремонтировали светофор на участке Мурманского проезда. Поводом для ремонта послужило обращение на портал «Наш город» одного из жителей: он сообщил о проблеме, прикрепив соответствующее фото.

Через несколько дней светофор был приведен в нормативное положение, а житель получил официальный ответ за подписью заместителя мэра Москвы правительстве Москвы , руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова

«Указанные неисправности устранены. Развернут в нормативное положение и закреплен транспортный светофор», — говорится в ответе.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)