Светофор в Мурманском проезде вернули в нормативное положение 

Дорожные службы отремонтировали светофор на участке Мурманского проезда. Поводом для ремонта послужило обращение на портал «Наш город» одного из жителей: он сообщил о проблеме, прикрепив соответствующее фото.
Через несколько дней светофор был приведен в нормативное положение, а житель получил официальный ответ за подписью заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности устранены. Развернут в нормативное положение и закреплен транспортный светофор», — говорится в ответе.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)