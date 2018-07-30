Волонтеры получат право стать наблюдателями

30 июля Общественная палата Москвы открыла дополнительный набор в корпус наблюдателей на выборы мэра Москвы. Обучение волонтеров в Московском парламентском центре начнется с середины августа.

В Общественной палате Москвы отметили, что на сегодня свое участие в работе на выборах подтвердили почти 2000 человек. Дополнительный набор открыли для того, чтобы обеспечить наблюдение на всех участках. Напомним, в этом году на выборах мэра Москвы применят принцип «мобильного избирателя». Благодаря этому те москвичи, которые проводят начало осени на даче, смогут проголосовать по месту фактического нахождения.

По словам заместителя председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, руководителя рабочей группы Могоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова , дополнительный набор в корпус Общественной палаты Москвы позволит покрыть все избирательные участки.

— Для Общественного штаба в целях максимальной транспарентности выборов и полного соблюдения законодательства важно обеспечить стопроцентное присутствие независимых общественных наблюдателей как в столице, так и на загородных избирательных участках, — подчеркнул Шапошников.

Он также добавил, что планируется привлечь в состав корпуса порядка 4 тысяч человек. Впереди их ждет обучение, а затем волонтеры получат право стать наблюдателями на избирательных участках от Общественной палаты Москвы.

Алексей Шапошников отметил, что рабочая группа завершила сбор предложений от москвичей по местам размещения «дачных» избирательных участков. Всего, по его словам, было собрано более 18 тысяч заявок.

— В результате их обобщения была составлена карта размещения избирательных участков за пределами Москвы. Рабочая группа определила 209 мест для «дачных» избирательных участков, из них в Московской области — 183, в Калужской — 16, в Тульской и Владимирской — по 5 избирательных участков, — пояснил он.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Избирательные участки будут работать до 22:00.