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Безлимитный проездной на неделю вводится в Нижнем Новгороде
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Безлимитный проездной на неделю вводится в Нижнем Новгороде 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Безлимитный проездной на все виды транспорта, действующий в течение семи дней, вводится в Нижнем Новгороде, соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Безлимитный проездной на неделю будет стоит 750 рублей. Действовать этот билет будет в муниципальном транспорте.
Также в постановление администрации Нижнего Новгорода устанавливает новые виды электронных проездных для метро. Билет на 4 поездки будет стоить 110 рублей (27,5 рублей за поездку), на 10 поездок — 260 рублей (26 рублей за поездку).
Напомним, что в муниципальном транспорте Нижнего Новгорода также действуют пересадочные тарифы без ограничения количества пересадок: тариф «60 минут» за 26 рублей и тариф «90 минут» за 40 рублей.
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