Какие улицы перекроют в Белгороде в День города?

Движение транспорта в Белгороде будет ограничено с 3 по 5 августа.

Власти Белгорода рассказали, какие улицы будут перекрыты для проезда и стоянки машин в дни празднеств в честь 75-й годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

3 августа с 23:00 и до окончания праздничных мероприятий ограничат стоянку и остановку автомобилей:

ул. Попова от ул. Победы до ул. Харьковской, по ул. Харьковской от ул. Попова до ул. Супруновской, по ул. Победы от Театрального проезда до ул. Н. Чумичова, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого от ТЦ «Лента» до старого моста, по проезду вдоль набережной реки Везелки от старого моста до ул. Гостенской, по ул. Левобережной от ул. Гостенской до строения № 10, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) до ул. Победы, по ул. Победы от малого проезда проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) до ул. Пушкина, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до железнодорожного переезда, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до старого моста, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) от старого моста до железнодорожного переезда.

4 августа с 14:00 до окончания мероприятий запретят движение:

по ул. Попова от ул. Победы до ул. Харьковской, по ул. Харьковской от ул. Попова до ул. Супруновской.

4 августа с 18:00 и до окончания мероприятий запретят движение:

по проезду вдоль набережной реки Везелки от старого моста до ул. Гостенской, по ул. Левобережной от ул. Гостенской до строения № 10, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) до ул. Победы, по ул. Победы от малого проезда проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) до ул. Пушкина, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до железнодорожного переезда, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до старого моста, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) от старого моста до железнодорожного переезда.

Объезд — по улице Н. Чумичова, проспекту Ватутина, проспекту Б. Хмельницкого, Свято-Троицкому бульвару.

5 августа с 7:00 перекроют дороги:

по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы, по улице Попова от проспекта Славы до улицы Харьковская, по улице Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновская, по улице Победы от Театрального проезда до улицы Н. Чумичова, по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до проспекта Б. Хмельницкого, по Гражданскому проспекту от улицы Н. Чумичова до улицы Попова, по проезду от бульвара Юности до улицы Конева.

С 21:45 до окончания фейерверка нельзя будет проехать по проспекту Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова.

С 22:00 до 23:55 нельзя будет проехать по проспекту Славы от проспекта Б. Хмельницкого до ул. Н. Чумичова, по ул. Преображенской от ул. Н. Чумичова до проспекта Б. Хмельницкого, по ул. Попова от Белгородского проспекта до ул. Харьковской, по ул. Харьковской от ул. Попова до ул. Супруновской. Там будет ходить только общественный транспорт. Объезд — по Белгородскому проспекту от проспекта Б. Хмельницкого до ул. Князя Трубецкого.