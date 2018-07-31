В «Тропарево» откроется бесплатный кинотеатр

Завтра в столице начнут работать 30 бесплатных кинотеатров под открытым небом, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на руководителя Департамента культуры Александра Кибовского. На Юго-Западе Москвы бесплатно посмотреть фильмы можно будет в зоне отдыха «Тропарево».

Открытый кинотеатр будет работать с 11:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным. «Москва является крупнейшим мегаполисом мира с точки зрения киноиндустрии. Проект стартует 1 августа, до 9 сентября для москвичей будут работать 30 летних открытых кинотеатров в разных точках города, не только в центре», — рассказал Александр Кибовский.

Отмечается, что кинотеатр рассчитан на 200 зрителей, однако на площадку можно приходить со своими стульям. Также в зоне летних кинотеатров будут проводить мастер-классы и творческие встречи.