Ещё
В «Тропарево» откроется бесплатный кинотеатр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Тропарево» откроется бесплатный кинотеатр 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Завтра в столице начнут работать 30 бесплатных кинотеатров под открытым небом, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на руководителя Департамента культуры Александра Кибовского. На Юго-Западе Москвы бесплатно посмотреть фильмы можно будет в зоне отдыха «Тропарево».
Открытый кинотеатр будет работать с 11:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным. «Москва является крупнейшим мегаполисом мира с точки зрения киноиндустрии. Проект стартует 1 августа, до 9 сентября для москвичей будут работать 30 летних открытых кинотеатров в разных точках города, не только в центре», — рассказал Александр Кибовский.
Отмечается, что кинотеатр рассчитан на 200 зрителей, однако на площадку можно приходить со своими стульям. Также в зоне летних кинотеатров будут проводить мастер-классы и творческие встречи.
Управа района Черемушки: последние новости
Бесплатный Wi-Fi стал доступен на Большой кольцевой линии метро На «Воробьевых горах» установили новые знаки «М» с подсветкой Движение по Нахимовскому проспекту в Черемушках перекроют до 2 октября
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила новый «удар» по Крыму144
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца37
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения17
Катя Лель заплатит Марии Захаровой12
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост192
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение