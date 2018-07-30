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Станцию метро «Лианозово» в САО начнут строить в 2019 году
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Станцию метро «Лианозово» в САО начнут строить в 2019 году 

Префектура САО города Москвы 45 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В первом квартале следующего года начнется строительство станции метро «Лианозово». Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
В ближайшие месяцы начнутся подготовительные работы, строители приступят к освоению площадок и выносу коммуникаций. Станцию построят открытым способом, перегоны проложат с помощью тоннелепроходческих комплексов. Она будет располагаться практически у МКАД, временно станет конечной на Люблинско-Дмитровской линии и позволит разгрузить дороги на севере Москвы.
В перспективе планируется организовать транспортно-пересадочный узел, где можно будет пересесть на пригородные поезда Савеловского направления железной дороги, а также на маршруты наземного городского транспорта.
Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро планируется открыть в 2022 году. Его протяженность составит 3,7 километра. Кроме «Лианозово», на участке построят станцию «Улица 800-летия Москвы». По предварительным расчетам, станция будет расположена в пешей доступности для 85 тыс. местных жителей, еще около 95 тыс. пассажиров будут подъезжать к ней на наземном транспорте.
По словам Андрея Бочкарева, позднее Люблинско-Дмитровскую линию продлят еще на одну станцию, которую построят в поселке Северном. На данный момент ведутся проектные работы и подготовка необходимой документации.
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