Движение на Нахимовском проспекте ограничили по 2 октября из-за реконструкции инженерных сетей

Движение транспорта на Нахимовском проспекте ограничено по 2 октября 2018 г. из-за реконструкции инженерных сетей, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на Нахимовском проспекте введено по 25 августа от д. 67 до д. 63», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 11 сентября по 2 октября движение ограничат на Нахимовском проспекте от д. 57 до д. 57, стр. 2.

Отмечается, что на указанных участках ограничения действуют круглосуточно на одной полосе.