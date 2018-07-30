Движение на Нахимовском проспекте ограничили по 2 октября из-за реконструкции инженерных сетей 

Движение транспорта на Нахимовском проспекте ограничено по 2 октября 2018 г. из-за реконструкции инженерных сетей, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на Нахимовском проспекте введено по 25 августа от д. 67 до д. 63», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 11 сентября по 2 октября движение ограничат на Нахимовском проспекте от д. 57 до д. 57, стр. 2.
Отмечается, что на указанных участках ограничения действуют круглосуточно на одной полосе.