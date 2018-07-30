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Интернет нового поколения спасет больных москвичей
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Интернет нового поколения спасет больных москвичей 

Мослента 1 час назад
Фото: ТАСС
Пилотная зона с 5G-интернетом заработает в столице в 2019 году. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Александр Горбатько на презентации проектов в сфере телемедицины, передает агентство «Москва».
«В ближайшее время стандарт 5G станет основой для развития городских проектов во всех сферах общественной жизни — от образования до транспорта и ЖКХ», — сказал он и подчеркнул, что в первую очередь связь нового поколения будет внедрена в области здравоохранения, а именно в сферах диагностики заболеваний и оказания срочной медицинской помощи.
Правительство Москвы заключило соответствующее соглашение с компанией «Мегафон», которая, в свою очередь, уже приступило к тестированию. «Современные сети 5G (…) позволят передавать огромные объемы информации за короткий промежуток времени», — сказал операционный директор столичного филиала «Мегафон» Антон Пирогов.
Он добавил, что скорость передачи информации позволит пациентам получать помощь вне специализированных медицинских центров, например, проходить УЗИ с помощью робота, управляемого врачом дистанционно. Подобное оборудование проходит испытания.
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