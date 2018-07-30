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На улице Пресненский Вал ограничили движение
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На улице Пресненский Вал ограничили движение 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В Пресненском районе столицы ограничили движение в связи со строительством здания до 30 октября. Об этом рассказали в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
"Ограничения на улице Пресненский Вал в районе владения 21 с 30 июля по 2 августа будут действовать круглосуточно на одной полосе частично", — отметили в центре.
Также на этом же участке на одной полосе в каждом направлении движение будет заблокировано со 2 по 29 августа и с 10 сентября по 6 октября.
Помимо этого, с 7 по 30 октября на одной полосе в каждом направлении ограничение введут в районе дома 36 на улице Пресненский Вал.
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