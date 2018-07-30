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Метрополитен: Поезда по всем линиям курсируют в штатном режиме
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Метрополитен: Поезда по всем линиям курсируют в штатном режиме 

Агентство «Москва» 1 час назад
Поезда по всем линиям столичной подземки курсируют в штатном режиме, сообщается в официальном аккаунте ГУП «Московский метрополитен» в Twitter.
«Движение по всем линиям московского метро осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее «Интерфакс» сообщил, что поезда на Замоскворецкой линии метро вечером 30 июля следуют в южном направлении с задержкой. Как сообщал корреспондент издания, поезда в южном направлении в пределах Кольцевой линии простаивают на станциях около пяти минут и медленно движутся в тоннелях. Объясняющих ситуацию объявлений по громкой связи в вагонах поездов не было.
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