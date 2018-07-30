Метрополитен: Поезда по всем линиям курсируют в штатном режиме

Поезда по всем линиям столичной подземки курсируют в штатном режиме, сообщается в официальном аккаунте ГУП «Московский метрополитен» в Twitter.

«Движение по всем линиям московского метро осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.