Оценены перспективы развития туризма в столице

Дегтярев оценил перспективы туризма Москвы

Кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярев оценил перспективы развития туризма в Москве. По его словам, именно развитие туристической отрасли в столице позволит сделать бесплатным проезд в метро для всех жителей города, передает телеканал Москва 24.

"Наша задача, нашего штаба, провести такую реформу управления туристической отрасли, чтобы каждый турист оставлял деньги не кому-то из предпринимателей в офшорах, а москвичам, и бюджет города получал бы кратно больше денег от туризма, и за счет этого можно сделать бесплатным проезд для москвичей, бесплатные парковки, почему нет? Доплаты по социальным пособиям для москвичей, и все это только за счет туризма", — сказал он во время запуска тематического поезда метро, посвященного 95-летию ЦСКА.

Различные мероприятия были запланированы сегодня и у других кандидатов на должность мэра столицы. Илья Свиридов встретился с жителями район Хорошево-Мневники, чтобы обсудить с ними пути решения наиболее острых вопросов. А Вадим Кумин пообщался с жителями Хорошевского района о благоустройстве дворовых территорий и работе управляющих компаний.

Выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 10 часов вечера.