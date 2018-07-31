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По маршуту «ВДНХ (северный вход) — Тимирязевская» планируется пустить электробусы
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По маршуту «ВДНХ (северный вход) — Тимирязевская» планируется пустить электробусы 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Ожидается, что первый представитель транспорта нового поколения — электробус — начнет курсировать осенью по маршруту № 76 «ВДНХ (северный вход) — Тимирязевская».
Об этом сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов на Международном экспертном совете по транспортным вопросам.
— Мы приняли программу, которая подразумевает приобретение каждый год в период с 2018 по 2020 год по 300 электробусов отечественного производства, и уже принято постановление Правительства Москвы о том, что с 2021 года мы будем покупать только электрические автобусы, — отметил Ликсутов.
Также электробусы планируется запустить по маршрутам № 7, 34к, 36, 42, 73, 80 и 83. (ск)
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