Дорожный знак на Шоссейной улице заменили новым

Максима Ликсутова. Работы были проведены после обращения местного жителя на портал «Наш город». Позже москвич получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Обращение было рассмотрено 27 июля. Указанные неисправности устранены. Произведена замена дорожного знака 6.16 «Стоп-линия»», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.