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Дорожный знак на Шоссейной улице заменили новым
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Дорожный знак на Шоссейной улице заменили новым 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Работы были проведены после обращения местного жителя на портал «Наш город». Позже москвич получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Обращение было рассмотрено 27 июля. Указанные неисправности устранены. Произведена замена дорожного знака 6.16 «Стоп-линия»», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.
Портал «Наш город» был создан в 2011 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас оставить свое сообщение можно более чем в 25 разделах. (еп)
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