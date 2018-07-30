Дорожный знак на Шоссейной улице заменили новым 

Работы были проведены после обращения местного жителя на портал «Наш город». Позже москвич получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Обращение было рассмотрено 27 июля. Указанные неисправности устранены. Произведена замена дорожного знака 6.16 «Стоп-линия»», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.
Портал «Наш город» был создан в 2011 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас оставить свое сообщение можно более чем в 25 разделах. (еп)