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Москвичи увидят самый красивый звездопад
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Москвичи увидят самый красивый звездопад года в ночь на 13 августа 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Жители столицы смогут полюбоваться звездопадом Персеиды в ночь с 12 на 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
Как уточнили сотрудники планетария, 11 августа произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74. Его увидят на севере и востоке России.
Кроме того, в ночь с 12 на 13 августа москвичей ожидает самый зрелищный звездопад года. Именно в это время метеорный поток Персеиды достигнет максимума своей активности. "По прогнозам Международной метеорной организации ожидается до 100 метеоров в час", — отметили в планетарии.
Астрономы напомнили, что в августе по-прежнему можно будет наблюдать за серебристыми облаками, если погода будет ясной.
Первый летний звездопад — метеорный поток Июньские Боотиды из созвездия Волопаса — в этом году пришелся на конец июня. Однако в столице его пик был незаметен из-за полной луны.
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