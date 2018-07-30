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Капитальный ремонт провели в 157 домах в Новой Москве
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Капитальный ремонт провели в 157 домах в Новой Москве 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
На территории Троицкого и Новомосковского административных округов в течение трех лет отремонтировали 157 домов. Об этом стало известно 27 июля.
Специалисты провели ремонт систем отопления, электро— и водоснабжения, канализации, мусоро— и водопровода и подвала. Рабочие обновили кровлю и фасад зданий.
Напомним, что реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в домах на территории Новой Москвы началась в июле 2015 года. Запланировали ремонт более 350 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов.
На официальном сайте Агентства городских новостей «Москва» заявили, что планируется проведение работ в двух тысячах домов в 2018 году.
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