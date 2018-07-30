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Движение на ул. Пресненский Вал ограничили по 30 октября из-за строительства здания
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Движение на ул. Пресненский Вал ограничили по 30 октября из-за строительства здания 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Движение транспорта на ул. Пресненский Вал ограничено по 30 октября 2018 г. из-за строительства здания, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Ограничение движения в связи со строительством здания введено на ул. Пресненский Вал в районе вл. 21 с 30 июля по 2 августа. Действует круглосуточно на одной полосе частично», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на этом же участке на одной полосе в каждом направлении движение ограничат круглосуточно со 2 по 29 августа и с 10 сентября по 6 октября.
Кроме того, с 7 по 30 октября круглосуточно на одной полосе в каждом направлении ограничение введут в районе д. 36 на ул. Пресненский Вал.
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