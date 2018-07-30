Движение на ул. Пресненский Вал ограничили по 30 октября из-за строительства здания

Движение транспорта на ул. Пресненский Вал ограничено по 30 октября 2018 г. из-за строительства здания, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

«Ограничение движения в связи со строительством здания введено на ул. Пресненский Вал в районе вл. 21 с 30 июля по 2 августа. Действует круглосуточно на одной полосе частично», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на этом же участке на одной полосе в каждом направлении движение ограничат круглосуточно со 2 по 29 августа и с 10 сентября по 6 октября.

Кроме того, с 7 по 30 октября круглосуточно на одной полосе в каждом направлении ограничение введут в районе д. 36 на ул. Пресненский Вал.