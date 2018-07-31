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Движение на участке ул. Ходынская ограничено по 25 августа из-за инженерных работ
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Движение на участке ул. Ходынская ограничено по 25 августа из-за инженерных работ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Движение на участке ул. Ходынская ограничено по 25 августа из-за инженерных работ, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Ограничение движения в связи с прокладкой инженерных сетей на ул. Ходынская действует на участке в районе д. 9, стр. 2 на ул. Пресненский Вал по 25 августа круглосуточно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на ул. Ходынская в районе д. 2, стр. 1 на ул. Пресненский Вал движение будет ограничено с 10 сентября по 31 октября также для прокладки инженерных сетей.
Отмечается, что на указанных участках движение ограничено на одной полосе.
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