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С начала года в Москве отремонтировали около 12 миллионов квадратных метров асфальта
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С начала года в Москве отремонтировали около 12 миллионов квадратных метров асфальта 

Управа района Черемушки 2 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
В столице в этом году уже обновили около 12 миллионов квадратных метров асфальта. Во время работ используют новейшие материалы, которые прослужат долгое время, передает портал Мэра и Правительства Москвы.
При этом ремонт затрагивает не только улицы города, но и межквартальные и междворовые проезды. «Работы в этом году проводятся в сжатые сроки, потому что в период проведения чемпионата мира по футболу на ряде объектов, которые были расположены близко с местами досуговых и спортивных мероприятий, их пришлось приостановить», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Всего же, по его словам, к сентябрю будет обновлено около 20 миллионов квадратных метров дорожного покрытия. Кроме того, в 2018 году в Москве планируют обновить около 3,5 тысячи дворов.
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