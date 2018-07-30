«Грешно вонзал» и «честнее Иуды»: названия станций метро после фотошопа

Московский фотограф Валентин Монастырский ведет проект, в котором переименовывает станции столичного метрополитена с помощью фотошопа.

В итоге получается своего рода альтернативная реальность, в которой остановки метро названы смешными словосочетаниями.

Здесь и далее фото @val1k

Автор проекта рассказал, что сначала просто фотографировал подземку для удовольствия. Он снимал вестибюли, памятники, высокие потолки и прочие предметы интерьера метрополитена, на которые многие пассажиры не обращают внимания.

«Чуть позже, стоя на одной из станций, я в шутку переставил несколько букв местами в названии станции, и это показалось мне забавным. Так началась игра. Названия сами стали меняться в слова и словосочетания», — рассказал Монастырский о зарождении идеи проекта в беседе изданию «Нож».

Фотограф также добавил, что не ездит на определенную станцию, чтобы сделать потом забавное изображение. На самом деле он просто снимает те пукнты, в которых ему приходится бывать в течение дня.

На некоторых снимках сразу понятно, какая станция метро прошла модернизацию, а на отдельных кадрах придется подумать, что же за локация претерпела столь кардинальные изменения.

Остальные фотографии Валентина Монастырского смотрите в нашей галерее: