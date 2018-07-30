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«Грешно вонзал» и «честнее Иуды»: названия станций метро после фотошопа
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«Грешно вонзал» и «честнее Иуды»: названия станций метро после фотошопа 

PlayboyRussia.com 3 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Московский фотограф Валентин Монастырский ведет проект, в котором переименовывает станции столичного метрополитена с помощью фотошопа.
В итоге получается своего рода альтернативная реальность, в которой остановки метро названы смешными словосочетаниями.
Здесь и далее фото @val1k
Автор проекта рассказал, что сначала просто фотографировал подземку для удовольствия. Он снимал вестибюли, памятники, высокие потолки и прочие предметы интерьера метрополитена, на которые многие пассажиры не обращают внимания.
«Чуть позже, стоя на одной из станций, я в шутку переставил несколько букв местами в названии станции, и это показалось мне забавным. Так началась игра. Названия сами стали меняться в слова и словосочетания», — рассказал Монастырский о зарождении идеи проекта в беседе изданию «Нож».
Фотограф также добавил, что не ездит на определенную станцию, чтобы сделать потом забавное изображение. На самом деле он просто снимает те пукнты, в которых ему приходится бывать в течение дня.
На некоторых снимках сразу понятно, какая станция метро прошла модернизацию, а на отдельных кадрах придется подумать, что же за локация претерпела столь кардинальные изменения.
Остальные фотографии Валентина Монастырского смотрите в нашей галерее:
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