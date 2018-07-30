В субботу в Москве пройдет ночной велопарад

Четвертый ночной московский велопарад пройдет в столице 4 августа. Участниками спортивной акции станут более 20 тысяч человек.

По данным РИА Новости, велопарад организуется в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.

Сбор участников запланирован на 22.00 на Суворовской площади, старт — на 23.00. Протяженность маршрута составит 20 километров, участники финишируют в самом центре города на Болотной площади.

Организаторы отмечают, что московский велопарад не является спортивным состязанием, поэтому средняя скорость велоколонны составит 14-15 километров в час.