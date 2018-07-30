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Надземный пешеходный переход появится на Большой Академической
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Надземный пешеходный переход появится на Большой Академической 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Надземный пешеходный переход возведут на Большой Академической улице в рамках строительства разворотной эстакады. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
— Надземный пешеходный переход построят напротив дома 77 на Большой Академической улице. Пешеходный переход заложен в проект строительства эстакады на участке от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе, — пояснил Кузнецов.
Помимо новых дорог, здесь появятся шумозащитные экраны и светофоры, будут обновлены инженерные коммуникации. (ео)
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