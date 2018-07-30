В Краснодаре появятся четыре новые трамвайные линии

Вопрос их строительства обсудили на аппаратном совещании в администрации кубанской столицы, на котором мэр Евгений Первышов отметил, что для этого даже придётся изымать земельные участки.

Евгений Первышов: «Для Краснодара трамвай — градообразующий вид транспорта, и развивать его — стратегическая задача, учитывая нынешнюю загрузку наших дорог. И здесь важно и обновлять подвижной состав, и строить новые участки трамвайных линий. Этого не делалось уже минимум лет десять-пятнадцать. Сейчас нужно проработать перспективные маршруты, подготовить всю нужную документацию и проекты. Работа предстоит большая и сложная — в том числе, связанная с изъятием земельных участков. Но её необходимо сделать. Полноценное развитие трамвая — наша стратегическая задача».

Глава кубанской столицы рассказал, что проработкой новых трамвайных веток общей протяжённостью почти 26 км, ведут городской департамент транспорта и дорожного хозяйства совместно с департаментами архитектуры и градостроительства, муниципальной собственности и городских земель.