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В Краснодаре появятся четыре новые трамвайные линии
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В Краснодаре появятся четыре новые трамвайные линии 

За рулем Кубань 3 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Вопрос их строительства обсудили на аппаратном совещании в администрации кубанской столицы, на котором мэр Евгений Первышов отметил, что для этого даже придётся изымать земельные участки.
Евгений Первышов: «Для Краснодара трамвай — градообразующий вид транспорта, и развивать его — стратегическая задача, учитывая нынешнюю загрузку наших дорог. И здесь важно и обновлять подвижной состав, и строить новые участки трамвайных линий. Этого не делалось уже минимум лет десять-пятнадцать. Сейчас нужно проработать перспективные маршруты, подготовить всю нужную документацию и проекты. Работа предстоит большая и сложная — в том числе, связанная с изъятием земельных участков. Но её необходимо сделать. Полноценное развитие трамвая — наша стратегическая задача».
Глава кубанской столицы рассказал, что проработкой новых трамвайных веток общей протяжённостью почти 26 км, ведут городской департамент транспорта и дорожного хозяйства совместно с департаментами архитектуры и градостроительства, муниципальной собственности и городских земель.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов, в свою очередь, сообщил что новых трамвайных линий будет четыре — прорабатываются новые участки в Восточно-Кругликовском микрорайоне от улицы Красных зорь до улицы Домбайской, продолжение от улицы имени Мачуги до «большого кольца» микрорайона Гидростроителей, от улицы имени Бершанской до аэропорта «Пашковский» и по улице Московской до улицы имени Петра Метальникова. При этом новые участки станут продолжением уже существующих линий.
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