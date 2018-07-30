Станция «ЦСКА» стала второй по популярности на Большой кольцевой линии

С момента открытия участка БКЛ в феврале текущего года расположенными на нем станциями воспользовались более 7,5 миллиона пассажиров.

Максим Ликсутов. — С момента ввода в эксплуатацию станции «Деловой центр» и «ЦСКА» приняли почти 2,5 миллиона и 2,3 миллиона пассажиров соответственно, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Напомним, что общая протяженность Большой кольцевой линии составит 69 километров, на ней будет 31 станция. Завершить строительство планируется в 2021–2022 годах. (мю)