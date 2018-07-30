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Станция «ЦСКА» стала второй по популярности на Большой кольцевой линии
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Станция «ЦСКА» стала второй по популярности на Большой кольцевой линии 

Управа района Аэропорт города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
С момента открытия участка БКЛ в феврале текущего года расположенными на нем станциями воспользовались более 7,5 миллиона пассажиров.
— С момента ввода в эксплуатацию станции «Деловой центр» и «ЦСКА» приняли почти 2,5 миллиона и 2,3 миллиона пассажиров соответственно, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Напомним, что общая протяженность Большой кольцевой линии составит 69 километров, на ней будет 31 станция. Завершить строительство планируется в 2021–2022 годах. (мю)
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