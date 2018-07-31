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Проезд Энтузиастов в Москве под путепроводом перекроют из-за прокладки метро
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Проезд Энтузиастов в Москве под путепроводом перекроют из-за прокладки метро 

ТАСС 30 минут назад
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Движение на участке проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом в Москве полностью перекроют до 1 декабря 2018 года в связи со строительством Кожуховской линии метро, сообщает во вторник Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
"Полное перекрытие в связи со строительством участка Кожуховской линии метро на участке проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом на период с 27 июля по 1 декабря круглосуточно", — говорится в сообщении ЦОДД.
Ранее сообщалось, что первый участок Кожуховской линии московского метро между станциями «Некрасовка» и «Косино» будет открыт к концу лета.
Кожуховская линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. На ней разместится восемь станций — «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка».
Розовая ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: обе пересекутся в районе станции «Лермонтовский проспект». С запуском новой ветки разгрузится самая загруженная линия метро столицы — Таганско-Краснопресненская.
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