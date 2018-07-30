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Определен способ «быть москвичом в фейсбуке»
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Определен способ «быть москвичом в фейсбуке» 

Мослента 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Стендап-комик Денис Чужой пошутил в Twitter о том, как нужно вести свою страницу в Facebook, чтобы казаться москвичом. За несколько дней сообщение комика ретвитнули почти 50 раз, также оно набрало более 900 лайков.
Джим Джармуш — американский кинорежиссер и музыкант, один из главных представителей американского независимого кинематографа, четырехкратный призер Каннского кинофестиваля. В январе 2018 года ему исполнилось 65 лет. В связи с этим в нескольких московских кинотеатрах прошла ретроспектива фильмов Джармуша.
По данным источников РБК, российское руководство планирует запустить программу, которая будет отслеживать реакции властей на жалобы граждан в социальных сетях.
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