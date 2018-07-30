Определен способ «быть москвичом в фейсбуке»

Стендап-комик Денис Чужой пошутил в Twitter о том, как нужно вести свою страницу в Facebook, чтобы казаться москвичом. За несколько дней сообщение комика ретвитнули почти 50 раз, также оно набрало более 900 лайков.

Как быть москвичом в фейсбуке:



1. Вызвать такси

2. Охренеть от того, что водитель не топит за Навального и не смотрел Джима Джармуша

3. Написать пост— Денис Чужой (@fe_city_boy) 28 July 2018

Джим Джармуш — американский кинорежиссер и музыкант, один из главных представителей американского независимого кинематографа, четырехкратный призер Каннского кинофестиваля. В январе 2018 года ему исполнилось 65 лет. В связи с этим в нескольких московских кинотеатрах прошла ретроспектива фильмов Джармуша.

По данным источников РБК, российское руководство планирует запустить программу, которая будет отслеживать реакции властей на жалобы граждан в социальных сетях.