Улицу Челюскинцев планируют продлить до Московского шоссе

Улицу Челюскинцев реконструируют

Управлению комплексного проектирования самарского департамента градостроительства разрешили начать подготовку документации для реконструкции улицы Челюскинцев. Её планируется протянуть от Ново-Садовой до Московского шоссе. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары

— Документацию по планировке территории необходимо представить в департамент градостроительства в течение 12 месяцев со дня вступления распоряжения в силу, — говорится в документе.

Так должна пройти улица Челюскинцев

Таким образом, связать Ново-Садовую и Московское шоссе планируют в нескольких местах. Во-первых, с помощью улицы Авроры. Во-вторых, продлённой улицей Челюскинцев. В третьих, открыв обновлённую улицу Луначарского.