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Улицу Челюскинцев планируют продлить до Московского шоссе
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Улицу Челюскинцев планируют продлить до Московского шоссе 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Улицу Челюскинцев реконструируют
Управлению комплексного проектирования самарского департамента градостроительства разрешили начать подготовку документации для реконструкции улицы Челюскинцев. Её планируется протянуть от Ново-Садовой до Московского шоссе. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары.
— Документацию по планировке территории необходимо представить в департамент градостроительства в течение 12 месяцев со дня вступления распоряжения в силу, — говорится в документе.
Так должна пройти улица Челюскинцев
Таким образом, связать Ново-Садовую и Московское шоссе планируют в нескольких местах. Во-первых, с помощью улицы Авроры. Во-вторых, продлённой улицей Челюскинцев. В третьих, открыв обновлённую улицу Луначарского.
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