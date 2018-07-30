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Стоянку транспорта запретят на участке проспекта Буденновского в Ростове
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Стоянку транспорта запретят на участке проспекта Буденновского в Ростове 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Стоянку транспорта планируется запретить на участке проспекта Буденновского в Ростове-на-Дону.
Как сообщает городской департамент автодорог, с 18 августа с 8.00 до 20.00 будет запрещена стоянка транспорта на западной стороне проспекта Буденновского между улицами Нансена и Фрунзе.
В сообщении поясняется, что ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.
Напомним, с 9 августа по 20 сентября в Ростове-на-Дону планируется поэтапно ограничивать движение на локальных участках (не более одной полосы движения) проспекта Буденновского от улицы Береговой до улицы Текучева.
Причина неудобств — производство геолого-изыскательских работ.
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