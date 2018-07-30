Московский интернет вошел в пятерку лучших в мире

Москва входит в пятерку городов мира по скорости интернета. Об рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Александр Горбатько, передает Агентство "Москва".
"Мы входим в пятерку городов мира по скорости широкополосного доступа. В столице уже 90 процентов квартир имеют широкополосный доступ к сети", — отметил Горбатько.
Помимо этого он подчеркнул, что стоимость доступа в интернет в Москве в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке, а российская столица стала лидером по развитию электронных сервисов в рейтинге ООН.
"Москва активно развивается, сейчас в городе появляются новые современные технологии, которые в будущем кардинально изменят тот вид сервисов, которыми пользуются горожане", — сказал Горбатько.