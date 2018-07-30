Московский интернет вошел в пятерку лучших в мире

Москва входит в ТОП-10 городов с самой высокой скоростью интернета

Москва входит в пятерку городов мира по скорости интернета. Об рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Александр Горбатько , передает Агентство "Москва" "Мы входим в пятерку городов мира по скорости широкополосного доступа. В столице уже 90 процентов квартир имеют широкополосный доступ к сети", — отметил Горбатько. Помимо этого он подчеркнул, что стоимость доступа в интернет в Москве в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке , а российская столица стала лидером по развитию электронных сервисов в рейтинге ООН "Москва активно развивается, сейчас в городе появляются новые современные технологии, которые в будущем кардинально изменят тот вид сервисов, которыми пользуются горожане", — сказал Горбатько.