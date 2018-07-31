Из Петербурга в Сертолово запустят скоростные поезда «Ласточка»

Между Петербургом и Сертоловом к 2020 году запустят поезда «Ласточка», сообщает «Фонтанка» со ссылкой на дирекцию по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти

Из Петербурга составы будут отправляться с Финляндского вокзала. Всего по маршруту планируют запустить 11 пар поездов. Ожидается, что из Сертолова до станции метро «Удельная» можно будет добраться за 27 минут, до вокзала — за 38 минут.