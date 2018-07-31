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Из Петербурга в Сертолово запустят скоростные поезда «Ласточка»
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Из Петербурга в Сертолово запустят скоростные поезда «Ласточка» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Между Петербургом и Сертоловом к 2020 году запустят поезда «Ласточка», сообщает «Фонтанка» со ссылкой на дирекцию по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Из Петербурга составы будут отправляться с Финляндского вокзала. Всего по маршруту планируют запустить 11 пар поездов. Ожидается, что из Сертолова до станции метро «Удельная» можно будет добраться за 27 минут, до вокзала — за 38 минут.
Ранее стало известно, что с 4 августа между Петербургом и Псковом запустят ежедневные «Ласточки», которые будут отправляться с Балтийского вокзала. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и
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Между Петербургом и Псковом с 4 августа запустят ежедневную «Ласточку» До 2027 года в Петербурге планируют построить 18 станций метро Половина Невского проспекта закроется на ремонт по выходным
Комментарии  Ещё 4 источника 
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