В Строгино проложат новый канализационный трубопровод

Трубопровод пройдет от Строгинского моста, по территории парка «Москворецкий», под руслом реки Москвы и снова по территории парка. Постановление об утверждении проекта планировки трубопровод №4 от канализационной насосной станции «Тушинская» от подписал мэр Москвы Сергей Собянин

Как объяснили в пресс-службе АО «Мосводоканал» , насосная станция «Тушинская» и отводящие напорные трубопроводы построены в 1973 году. Они требуют капитального ремонта — срок их эксплуатации, рассчитанный на 20 лет, исчерпан. Кроме того, активно развивающаяся инфраструктура района увеличивает нагрузки на систему водоотведения. — Насосная станция «Тушинская» является верховым сооружением, она расположена в месте поступления чистой волжской воды через канал имени Москвы. Это придает особое значение ее эксплуатации, — говорится в сообщении пресс-службы.

Новый трубопровод будет увязан с уже существующими, что позволит при необходимости оперативно переключать перекачку на соседние трубопроводы. Площадь проектируемой территории составляет 5,6 гектаров, протяженность трассы составит 1, 46 километра. Строительство намечено на 2018 год.