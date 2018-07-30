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В Строгино проложат новый канализационный трубопровод
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В Строгино проложат новый канализационный трубопровод 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Трубопровод пройдет от Строгинского моста, по территории парка «Москворецкий», под руслом реки Москвы и снова по территории парка. Постановление об утверждении проекта планировки трубопровод №4 от канализационной насосной станции «Тушинская» от подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как объяснили в пресс-службе АО «Мосводоканал», насосная станция «Тушинская» и отводящие напорные трубопроводы построены в 1973 году. Они требуют капитального ремонта — срок их эксплуатации, рассчитанный на 20 лет, исчерпан. Кроме того, активно развивающаяся инфраструктура района увеличивает нагрузки на систему водоотведения. — Насосная станция «Тушинская» является верховым сооружением, она расположена в месте поступления чистой волжской воды через канал имени Москвы. Это придает особое значение ее эксплуатации, — говорится в сообщении пресс-службы.
Новый трубопровод будет увязан с уже существующими, что позволит при необходимости оперативно переключать перекачку на соседние трубопроводы. Площадь проектируемой территории составляет 5,6 гектаров, протяженность трассы составит 1, 46 километра. Строительство намечено на 2018 год.
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