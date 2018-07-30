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Почти 3,5 тысячи московских дворов благоустроят до конца года
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Почти 3,5 тысячи московских дворов благоустроят до конца года 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
До конца года столичные власти планируют благоустроить около трех тысяч дворов в городе.
Почти 3,4 тысячи московских дворов будут благоустроены до конца текущего года.
Кроме того, на 2 тысячах 211 объектах запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.
— Основные принципы при формировании программы благоустройства — учет пожеланий москвичей, согласование с депутатами муниципальных округов адресных перечней, видов и объемов работ, а также участие жителей и депутатов в контроле за ходом проведения благоустроительных работ, в том числе участие в работе комиссий по открытию и приемке объектов, — отметили в пресс-службе ЖКХ.
В перечне объектов, планируемых к ремонту, также числятся детские площадки, спортивные объекты и площадки тихого отдыха и иного назначения.
Ранее сообщалось, С начала года в Москве отремонтировали около 12 миллионов квадратных метров асфальтного покрытия.
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