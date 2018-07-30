Почти 3,5 тысячи московских дворов благоустроят до конца года

До конца года столичные власти планируют благоустроить около трех тысяч дворов в городе.

Почти 3,4 тысячи московских дворов будут благоустроены до конца текущего года.

Кроме того, на 2 тысячах 211 объектах запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.

— Основные принципы при формировании программы благоустройства — учет пожеланий москвичей, согласование с депутатами муниципальных округов адресных перечней, видов и объемов работ, а также участие жителей и депутатов в контроле за ходом проведения благоустроительных работ, в том числе участие в работе комиссий по открытию и приемке объектов, — отметили в пресс-службе ЖКХ.

В перечне объектов, планируемых к ремонту, также числятся детские площадки, спортивные объекты и площадки тихого отдыха и иного назначения.