Медцентр со станцией «скорой помощи» введен в эксплуатацию в Балашихе

Медицинский центр со станцией «скорой помощи» введен в эксплуатацию в Балашихе , сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию медицинского центра со станцией «скорой помощи» на два автомобиля в городском округе Балашиха», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Руслана Тагиева

Уточняется, что объект расположен по адресу: Балашихинское шоссе, вл. 4, микрорайон №30. Общая площадь медицинского центра составляет 14 тыс. 163 кв. м, здания станции «скорой помощи» — 1 тыс. 247 кв. м. На прилегающей территории оборудована автостоянка, установлены скамейки и выполнено озеленение. На объекте созданы условия безбарьерной среды для передвижения маломобильных групп граждан. Объект здравоохранения предназначен как для взрослых, так и для детей. Плановая мощность медицинского центра составляет 655 посещений в смену.

По словам Р. Тагиева, финансирование работ осуществлялось за счет регионального бюджета в рамках реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 гг.