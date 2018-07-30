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Медцентр со станцией «скорой помощи» введен в эксплуатацию в Балашихе
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Медцентр со станцией «скорой помощи» введен в эксплуатацию в Балашихе 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Медицинский центр со станцией «скорой помощи» введен в эксплуатацию в Балашихе, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию медицинского центра со станцией «скорой помощи» на два автомобиля в городском округе Балашиха», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Руслана Тагиева.
Уточняется, что объект расположен по адресу: Балашихинское шоссе, вл. 4, микрорайон №30. Общая площадь медицинского центра составляет 14 тыс. 163 кв. м, здания станции «скорой помощи» — 1 тыс. 247 кв. м. На прилегающей территории оборудована автостоянка, установлены скамейки и выполнено озеленение. На объекте созданы условия безбарьерной среды для передвижения маломобильных групп граждан. Объект здравоохранения предназначен как для взрослых, так и для детей. Плановая мощность медицинского центра составляет 655 посещений в смену.
По словам Р. Тагиева, финансирование работ осуществлялось за счет регионального бюджета в рамках реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 гг.
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