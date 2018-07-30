Собянин сообщил о строительстве дороги от МКАД до аэропорта Остафьево

Об этом мэр Москвы написал в своем микроблоге в Twitter. "Начинаем строить трассу от МКАД до аэропорта Остафьево через Коммунарку", — пояснил Собянин. Он уточнил, что в рамках проекта появится в общей сложности 50 километров дорог и десять искусственных сооружений. «Сейчас готовим территорию и перекладываем инженерные коммуникации», — добавил мэр. Ранее в департаменте строительства Москвы рассказали, что дорога «МКАД − поселок Коммунарка − аэропорт Остафьево» улучшит транспортную доступность для жителей поселений Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское. Строительство трассы планируют завершить в 2019 году.