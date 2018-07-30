Улицу Революционную реконструируют от Московского шоссе до Скляренко

Революционная на подъезде к Скляренко — небольшой проезд

Самарскому департаменту градостроительства поручили разработать проект реконструкции улицы Революционной. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте городской администрации.

— Обеспечить подготовку документации по планировке территории для реконструкции улицы Революционной от Московского шоссе до улицы Скляренко, — говорится в документе.

Участок, о котором идет речь в документах

Разработать необходимую документацию планируется в течение года. Перед этим исполнителю работ нужно будет провести инженерно-геологические изыскания и топографо-геодезические работы.