Улицу Революционную реконструируют от Московского шоссе до Скляренко 

Революционная на подъезде к Скляренко — небольшой проезд
Самарскому департаменту градостроительства поручили разработать проект реконструкции улицы Революционной. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте городской администрации.
— Обеспечить подготовку документации по планировке территории для реконструкции улицы Революционной от Московского шоссе до улицы Скляренко, — говорится в документе.
Участок, о котором идет речь в документах
Разработать необходимую документацию планируется в течение года. Перед этим исполнителю работ нужно будет провести инженерно-геологические изыскания и топографо-геодезические работы.
Также в Самаре в ближайшее время планируется продлить улицу Авроры, соединив с её помощью Московское шоссе и Ново-Садовую. Улицу Мичурина продлят от Революционной до Врубеля.