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Сеть 5G появится в Москве в 2019 году
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Сеть 5G появится в Москве в 2019 году 

News.ru 4 часа назад
В 2019 году в Москве планируется начать внедрение связи нового поколения 5G. Сначала высокоскоростной интернет должен заработать в пилотных зонах, а потом сетью планируется покрыть всю столицу. Об этом заявил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько на презентации инновационных решений в сфере телемедицины.
«На 2019 год мы планируем, что в столице будет развернута тестовая зона 5G. В ближайшее время стандарт 5G станет основой для развития городских проектов во всех сферах общественной жизни — от образования до транспорта и ЖКХ», — цитирует Горбатько агентство «Москва». Особенным прорывом внедрение сети станет для здравоохранения: с помощью 5G будет возможна сложная диагностика и различные виды оперативной помощи.
Сети 5G позволяют передавать большие объемы на высокой скорости. Развивать проект планируется в рамках соглашения «Мегафона» с правительством города.
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